"Как это может быть?": Захарова заявила о безразличии МУС к судьбе детей в Газе
Захарова возмутилась безразличием МУС к ситуации с детьми в секторе Газа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с возмущением прокомментировала позицию Международного уголовного суда, который не реагирует на ситуацию с детьми в секторе Газа. По её словам, из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке гибнут тысячи детей.
Захарова считает, что МУС предпочитает обращать внимание на абсурдные обвинения в адрес России, вменяя ей "незаконную депортацию украинских детей", однако игнорирует проблему с детьми в Газе.
"Скажите, пожалуйста, что же это за такое экспертное, оценочное, предпочтительное суждение людей, которые наделены полномочиями и которые придуманную историю вокруг якобы похищения украинских детей готовы на весь мир ежедневно рекламировать, понимая абсолютную абсурдность этой ситуации, и тотально не замечать, не говорить ни одного слова, не выписывать ни одного предписания относительно реально существующих детей, страдающих ежедневно в таких колоссальных масштабах. Как это может быть?" — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Напомним, в начале ноября Минздрав Палестины сообщал, что в секторе Газа жертвами израильских обстрелов стали 10 022 человека, среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Эксперты из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) дали свою оценку происходящему и заявили, что каждые десять минут на территории анклава гибнет один ребёнок, а двое получают ранения в результате ударов армии Израиля.
АГН "Москва" / Артур Новосильцев