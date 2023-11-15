"Как это может быть?": Захарова заявила о безразличии МУС к судьбе детей в Газе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с возмущением прокомментировала позицию Международного уголовного суда, который не реагирует на ситуацию с детьми в секторе Газа. По её словам, из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке гибнут тысячи детей.

"Скажите, пожалуйста, что же это за такое экспертное, оценочное, предпочтительное суждение людей, которые наделены полномочиями и которые придуманную историю вокруг якобы похищения украинских детей готовы на весь мир ежедневно рекламировать, понимая абсолютную абсурдность этой ситуации, и тотально не замечать, не говорить ни одного слова, не выписывать ни одного предписания относительно реально существующих детей, страдающих ежедневно в таких колоссальных масштабах. Как это может быть?" — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.