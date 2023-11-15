В секторе Газа осталось более миллиона детей
ЮНИСЕФ: В секторе Газа находится около миллиона детей, более 4,6 тысячи погибли
Ребёнок в секторе Газа. Обложка © Unsplash / Mohammed Ibrahim
В Организации Объединённых Наций раскрыли число детей, которые находятся в секторе Газа и нуждаются в помощи. По словам исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, в зоне палестино-израильского конфликта сейчас около миллиона несовершеннолетних.
"Внутри анклава нет безопасного места для миллиона детей Газы", — заявила функционер всемирной организации.
В то же время она рассказала, что многие дети пропали без вести. Также Рассел считает, что большое количество несовершеннолетних похоронено под обломками рухнувших строений после применения бойцами ЦАХАЛ оружия взрывного действия в населённых пунктах. В настоящее время, по её оценке, более 4,6 тысячи детей в секторе Газа погибли, ещё более девяти тысяч ранены.
Напомним, в начале ноября Минздрав Палестины сообщал, что в секторе Газа жертвами израильских обстрелов стали 10 022 человека, среди погибших числится как минимум 4104 ребёнка. Эксперты из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) дали свою оценку происходящему и заявили, что каждые десять минут на территории анклава гибнет один ребёнок, а двое получают ранения в результате израильских ударов.