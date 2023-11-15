В секторе Газа осталось более миллиона детей

В Организации Объединённых Наций раскрыли число детей, которые находятся в секторе Газа и нуждаются в помощи. По словам исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, в зоне палестино-израильского конфликта сейчас около миллиона несовершеннолетних.

В то же время она рассказала, что многие дети пропали без вести. Также Рассел считает, что большое количество несовершеннолетних похоронено под обломками рухнувших строений после применения бойцами ЦАХАЛ оружия взрывного действия в населённых пунктах. В настоящее время, по её оценке, более 4,6 тысячи детей в секторе Газа погибли, ещё более девяти тысяч ранены.