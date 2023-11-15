В Подмосковье расследуют загадочную смерть девушки-подростка, болевшей простудой

В подмосковном Щёлкове СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки, болевшей простудой. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного управления ведомства.

"Следственным отделом по городу Щёлково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

Умершая около недели болела простудой, а 14 ноября ей резко стало плохо. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть подростка. Следователи допрашивают родственников и врачей, назначена экспертиза. По некоторой информации, мать девочки делала ей укол антибиотика, что только усугубило состояние ребёнка.