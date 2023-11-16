В Москве нашли окровавленное тело бывшего ударника "Би-2" и "Дюны"
Mash: В Москве нашли тело экс-ударника "Би-2" и "Дюны" Николая Плявина
Николай Плявин. Обложка © VK / "Бывшие музыканты группы "Би-2"
В Москве нашли мёртвым бывшего клавишника и ударника групп "Би-2" и "Дюна" Николая Плявина. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, окровавленное тело музыканта обнаружил его сын в квартире на Фрунзенской набережной. Точная причина смерти пока не установлена, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее Лайф сообщал, что умер экс-гитарист группы "Алиса", которого в августе искали всем Петербургом. Андрею Шаталину было 63 года.