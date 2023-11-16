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15 ноября, 21:12

В Москве нашли окровавленное тело бывшего ударника "Би-2" и "Дюны"

Mash: В Москве нашли тело экс-ударника "Би-2" и "Дюны" Николая Плявина

<p>Николай Плявин. Обложка © VK / <a href="https://sun9-76.userapi.com/c5677/u141910958/151284837/y_1713afb9.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Бывшие музыканты группы "Би-2"</a></p>

Николай Плявин. Обложка © VK / "Бывшие музыканты группы "Би-2"

В Москве нашли мёртвым бывшего клавишника и ударника групп "Би-2" и "Дюна" Николая Плявина. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, окровавленное тело музыканта обнаружил его сын в квартире на Фрунзенской набережной. Точная причина смерти пока не установлена, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Названа причина смерти экс-клавишника "Руки вверх", но родные музыканта с ней не согласны

Названа причина смерти экс-клавишника "Руки вверх", но родные музыканта с ней не согласны

Ранее Лайф сообщал, что умер экс-гитарист группы "Алиса", которого в августе искали всем Петербургом. Андрею Шаталину было 63 года.

Никита Никонов
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