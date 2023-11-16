В Москве нашли окровавленное тело бывшего ударника "Би-2" и "Дюны"

В Москве нашли мёртвым бывшего клавишника и ударника групп "Би-2" и "Дюна" Николая Плявина. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, окровавленное тело музыканта обнаружил его сын в квартире на Фрунзенской набережной. Точная причина смерти пока не установлена, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.