Россиянам объяснили, что делать, если врачи дали противоположные советы

Выбирать врача нужно по ряду определённых критериев, которые должны сложиться в общую картину. Об этом рассказал сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.

По словам эксперта, в первую очередь стоит выяснить, какие у врача есть регалии, научные работы, допподготовка. Хорошо, если доктор дополнительно обучается. Эта информация, как правило, есть в открытом доступе. Также специалист должен быть "заточен" под то заболевание, с которым вы собираетесь к нему обратиться. Не следует пренебрегать и мнением знакомых, а также сарафанным радио. Если врач понравился, не стоит скупиться на положительные отзывы, чтобы помочь другим будущим пациентам.

Также, рассказал Цикорин, бывают случаи, когда человек сомневается в обоснованиях врача и обращается за консультацией к другому специалисту. А получив совершенно противоположное мнение, перестаёт понимать, как быть.

"Если есть сомнения в заключении врача или если вы сходили к двум специалистам и получили два противоположных мнения — например, один говорит, что ничего не надо делать и всё пройдет само, а другой рекомендует срочное хирургическое вмешательство, то вам потребуется мнение третьего врача", — посоветовал Цикорин в эфире радио Sputnik.

Но есть и более эффективный вариант, уточнил специалист. Нужно взять обе выписки и сходить к заведующему отделением или руководству клиники и попросить назначить врачебную комиссию или консилиум, где будут присутствовать несколько специалистов, которые оценят данные заключения и примут решение.