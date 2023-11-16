В Израиле банки начали ограничивать счета россиян

Крупные израильские банки начали сегрегировать счета с ценными бумагами, которые принадлежат россиянам. Как рассказал в беседе с РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман, это связано с предписанием бельгийского депозитария Euroclear.

"На этой неделе пошли повальные блокировки счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — заявил финансист.

Ойгман подчеркнул, пока речь идёт только об активах, которые учитываются через Euroclear, однако он предполагает, что скоро к подобным мерам может подключиться люксембургский Clearstream. В то же время, по словам эксперта, под эти ограничения подпадают даже те российские инвесторы, которые имеют кроме паспорта гражданина РФ ещё и израильский.