В Израиле банки начали ограничивать счета россиян
Финансист Ойгман: Израильские банки начали сегрегацию ценных бумаг россиян
Крупные израильские банки начали сегрегировать счета с ценными бумагами, которые принадлежат россиянам. Как рассказал в беседе с РБК основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман, это связано с предписанием бельгийского депозитария Euroclear.
"На этой неделе пошли повальные блокировки счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — заявил финансист.
Ойгман подчеркнул, пока речь идёт только об активах, которые учитываются через Euroclear, однако он предполагает, что скоро к подобным мерам может подключиться люксембургский Clearstream. В то же время, по словам эксперта, под эти ограничения подпадают даже те российские инвесторы, которые имеют кроме паспорта гражданина РФ ещё и израильский.
Напомним, что в феврале текущего года европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль для оплаты и заблокировал счёт в ING Bank. Сообщалось, что клиенты больше не могут переводить рубли не только на счёт ING Bank, но и на любые другие рублёвые счета, открытые на имя Euroclear.
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