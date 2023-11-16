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16 ноября, 04:18

Россиянам объяснили, как рассчитать свою дневную норму сахара

Диетолог Соломатина: Ежедневная норма сахара — до 57,5 грамма

Ежедневное количество употребляемого сахара не должно превышать 10% от общего количества продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

При этом речь идёт обо всех видах сахара: свекольном, белом, тростниковом, коричневом, рафинированном и нерафинированном. По словам специалиста, не всем можно есть 50 граммов сахара в день, как сообщает Всемирная организация здравоохранения.

"Это условная порция, рассчитанная на среднестатистического человека. В целом же диетологи рекомендуют в вопросе употребления этой популярной специи придерживаться индивидуальной меры. Для этого нужно высчитывать дневную норму потребления сахара из общего числа необходимых взрослому человеку калорий", — посоветовала Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Например, при ведении неактивного образа жизни лучше употреблять не более 25 граммов сахара в сутки. При посещении тренажёрного зала трижды в неделю можно увеличить дозировку до 40 граммов. А люди, которые к кардиотренировкам добавляют силовые упражнения, могут позволить себе 50 граммов в день. Также стоит ориентироваться на свой вес. Например, при 65 килограммах ежесуточное потребление калорий не должно превышать 1500. Из них 150 могут приходиться на сахар — это 38 граммов, или 10 чайных ложек.

Кроме того, стоит понимать, что если 57,5 грамма — это максимальное количество сахара, которое можно употреблять в день, то среднесуточная норма примерно вдвое ниже — 26,5 грамма.

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Ранее россиян предупредили, что привычка добавлять сахар в напитки из ягод ни к чему хорошему не приводит. Всё из-за того, что сахар в этом случае "отключает" иммунитет.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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