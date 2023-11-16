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Регион
Опубликовано 16 ноября 2023, 06:11

В МИД заявили о неизбежности контактов России и США на саммите АТЭС

Рябков: Контакты России и США на саммите АТЭС так или иначе произойдут

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком в любом случае на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско вступит в контакт с представителями США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов — "на ногах" либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", — пояснил Рябков в беседе с РИА "Новости".

Он также сообщил, что Москва обращает внимание на попытки представительства Штатов в АТЭС "насыщать повестку дня и содержательную часть", включая итоговый документ саммита, пассажами, которые являются неприемлемыми и не относятся к тематике работы форума. По словам Рябкова, Россия будет противостоять этому, отрабатываемые на всех площадках национальные интересы нашей страны делают такой подход Штатов безальтернативным.

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Ранее же Оверчук заявлял, что Россия не планирует двусторонних контактов с США на саммите АТЭС. Он подтвердил, что на саммите есть попытки политизации повестки, и подчеркнул, что обсуждение итоговой декларации ещё не закончено. Российская делегация намерена поднять на саммите тему антироссийских санкций.

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ТАСС / AP

Анатолий Симоненко
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