В МИД заявили о неизбежности контактов России и США на саммите АТЭС
Рябков: Контакты России и США на саммите АТЭС так или иначе произойдут
Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком в любом случае на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско вступит в контакт с представителями США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов — "на ногах" либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", — пояснил Рябков в беседе с РИА "Новости".
Он также сообщил, что Москва обращает внимание на попытки представительства Штатов в АТЭС "насыщать повестку дня и содержательную часть", включая итоговый документ саммита, пассажами, которые являются неприемлемыми и не относятся к тематике работы форума. По словам Рябкова, Россия будет противостоять этому, отрабатываемые на всех площадках национальные интересы нашей страны делают такой подход Штатов безальтернативным.
Ранее же Оверчук заявлял, что Россия не планирует двусторонних контактов с США на саммите АТЭС. Он подтвердил, что на саммите есть попытки политизации повестки, и подчеркнул, что обсуждение итоговой декларации ещё не закончено. Российская делегация намерена поднять на саммите тему антироссийских санкций.
ТАСС / AP