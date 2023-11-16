В МИД заявили о неизбежности контактов России и США на саммите АТЭС

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком в любом случае на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско вступит в контакт с представителями США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исхожу из того, что контакты в том или ином виде будут. Как это принято говорить у дипломатов — "на ногах" либо в ином формате. Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", — пояснил Рябков в беседе с РИА "Новости".

Он также сообщил, что Москва обращает внимание на попытки представительства Штатов в АТЭС "насыщать повестку дня и содержательную часть", включая итоговый документ саммита, пассажами, которые являются неприемлемыми и не относятся к тематике работы форума. По словам Рябкова, Россия будет противостоять этому, отрабатываемые на всех площадках национальные интересы нашей страны делают такой подход Штатов безальтернативным.