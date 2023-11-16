Россия не планирует контактов с США на саммите АТЭС

Россия не планирует двусторонних контактов с США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявил глава делегации РФ, вице-премьер Алексей Оверчук.

"Нет, мы сейчас не планируем ничего", — отметил Оверчук в беседе с журналистами, добавив, что к российской делегации на саммите относятся достойно.

Также вице-премьер указал, что на саммите АТЭС есть попытки политизации повестки, и подчеркнул, что обсуждение итоговой декларации ещё не закончено. Российская делегация намерена поднять на саммите тему антироссийских санкций.

"Что касается санкций, то, конечно же, сегодня, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияет на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах, поэтому, конечно же, мы будем эти вопросы отмечать", — заявил глава российской делегации.

Напомним, ранее стало известно, что российская делегация во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла на саммит АТЭС в Сан-Франциско. В Посольстве РФ подчеркнули, что Москва рассматривает данное мероприятие в качестве ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона.