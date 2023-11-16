На Урале поймали юного альфонса, который оставлял девушек без денег и с кредитами

Правоохранители Екатеринбурга задержали 19-летнего парня, который оставлял девушек без телефонов, денег и с многотысячными кредитами. Юный альфонс знакомился с будущими жертвами в соцсетях, а затем обворовывал их до нитки.

Полиция задержала екатеринбуржца, обворовывавшего своих девушек. Видео © VK / E1.ru

Как пишет E1, парень втирался в доверие, попадал в квартиру девушки и узнавал пароль от телефона. Через какое-то время он уходил, забирая с собой гаджет знакомой. Затем оформлял кредиты через телефон и переводил деньги себе.

На допросе злоумышленник сознался во всём, раскаялся и даже заявил, что готов возместить ущерб. Он объяснил, что ему нужны были деньги, но законно заработать их у него не получалось. Правоохранители полагают, что пострадали не только жительницы Екатеринбурга, но и других городов.

"Оперативники располагают информацией о том, что альфонс совершал подобные хищения на территории Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Среднеуральска и других городов Свердловской области", — сообщили в МВД по Екатеринбургу.

Заведено уголовное дело по статье "Кража". Если задержанного признают виновным, ему может грозить до шести лет лишения свободы.