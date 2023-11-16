Советник Байдена пожаловался, что не спит из-за Украины

Мысли о защите Украины способствуют бессоннице, заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Так он ответил на вопрос журналистов, что мешает ему спать по ночам.

По словам Салливана, ночью он размышляет об Украине, думает, как защитить энергосистему этой страны. Кроме того, его волнуют вопросы поддержки Незалежной в "её мерах по достижению целей".

Ещё одной причиной бессонницы американский чиновник назвал мысли о происходящем на Ближнем Востоке, а также о возможных событиях, которые могут из всего этого вылиться.

"Седьмое октября (в этот день была совершена атака ХАМАС на Израиль. — Прим. Лайфа) было неожиданным событием... И я начал спрашивать себя, свою команду каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?" — передаёт слова Салливана журнал Puck.