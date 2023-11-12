"Не собираюсь играть в судью": Салливан технично ушёл от вопроса о нарушении законов войны Израилем
Салливан отказался оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался дать ответ на вопрос о том, соблюдает ли Израиль, в понимании Вашингтона, законы войны. Соответствующий вопрос ему задали во время интервью на телеканале CNN.
"Я не собираюсь сидеть здесь и играть в судью или коллегию присяжных", — заявил Салливан в ответ на просьбу оценить соответствие операции Израиля в секторе Газа правилам ведения войны.
Напомним, 7 октября Израиль начал массированный обстрел сектора Газа, включая гражданские объекты, после совершённой террористической атаки радикалами ХАМАС. Израильская армия блокировала Газу, где теперь не хватает медикаментов, продовольствия и воды. Минздрав Палестины сообщил, что по меньшей мере 39 младенцев могут погибнуть в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за нехватки топлива, лекарств и отсутствия возможности обеспечить их кислородом. Израильские войска взяли клинику в окружение под предлогом якобы нахождения там бойцов ХАМАС. Пять пациентов уже умерли в реанимации "Аш-Шифы" из-за отсутствия кислорода. А сегодня палестинский фотограф показал обстановку в больнице, осаждённой ЦАХАЛ.
ТАСС / АР / Susan Walsh