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16 ноября, 05:52

"Напомните, кто вы?": Итальянская газета посмеялась над Зеленским в обидном меме

Итальянская газета Tempo опубликовала на первой полосе мем с Зеленским

Итальянское издание Tempo опубликовало на первой полосе выдуманный диалог между Владимиром Зеленским и Джо Байденом. В меме президент США не узнаёт человека, которому оказывает военную помощь.

"Прошу прощения... Напомните, кто вы?" — спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: "Как это кто? Я — Зеленский", — говорится в тексте.

Передовица итальянской газеты Il Tempo с мемом про Зеленского. Фото © Il Tempo

Передовица итальянской газеты Il Tempo с мемом про Зеленского. Фото © Il Tempo

Издание считает, что про конфликт в Незалежной уже никто не помнит. Об этом говорит заголовок выпуска "Европа выделит ещё 110 миллионов на забытый конфликт на Украине".

Зеленский захотел завершить конфликт с Россией

Зеленский захотел завершить конфликт с Россией

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пофантазировала, как бы мог выглядеть диалог Зеленского с Трампом, если бы он состоялся. Она пошутила, что Зеленский хотел бы взять у экс-президента "денег взаймы", так как его "супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг".

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Ян Поланин
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