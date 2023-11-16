"Напомните, кто вы?": Итальянская газета посмеялась над Зеленским в обидном меме
Итальянская газета Tempo опубликовала на первой полосе мем с Зеленским
Итальянское издание Tempo опубликовало на первой полосе выдуманный диалог между Владимиром Зеленским и Джо Байденом. В меме президент США не узнаёт человека, которому оказывает военную помощь.
"Прошу прощения... Напомните, кто вы?" — спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: "Как это кто? Я — Зеленский", — говорится в тексте.
Передовица итальянской газеты Il Tempo с мемом про Зеленского. Фото © Il Tempo
Издание считает, что про конфликт в Незалежной уже никто не помнит. Об этом говорит заголовок выпуска "Европа выделит ещё 110 миллионов на забытый конфликт на Украине".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пофантазировала, как бы мог выглядеть диалог Зеленского с Трампом, если бы он состоялся. Она пошутила, что Зеленский хотел бы взять у экс-президента "денег взаймы", так как его "супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг".
ТАСС / AP / Evan Vucci