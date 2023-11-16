"Напомните, кто вы?": Итальянская газета посмеялась над Зеленским в обидном меме

Итальянское издание Tempo опубликовало на первой полосе выдуманный диалог между Владимиром Зеленским и Джо Байденом. В меме президент США не узнаёт человека, которому оказывает военную помощь.

"Прошу прощения... Напомните, кто вы?" — спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: "Как это кто? Я — Зеленский", — говорится в тексте.

Передовица итальянской газеты Il Tempo с мемом про Зеленского. Фото © Il Tempo

Издание считает, что про конфликт в Незалежной уже никто не помнит. Об этом говорит заголовок выпуска "Европа выделит ещё 110 миллионов на забытый конфликт на Украине".