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16 ноября, 00:36

Зеленский захотел завершить конфликт с Россией

Зеленский считает, что конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать

Украина не может заморозить конфликт с Россией, его необходимо завершить. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью африканским СМИ.

"Слушайте, ну давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт. Такая у нас патовая ситуация. Никто никуда не может двинуться. Давайте попробуем так жить. Но мы все жили на Украине в это время, и все поняли — всё равно это война", — сказал Зеленский.

Он добавил, что при заморозке конфликта есть риск его возобновления в любое время. Кроме того, приостановка боевых действий будет означать потери территорий для Украины. Зеленский выразил желание увидеть завершение конфликта на условиях Киева.

Сценарий Буданова: Почему даже силовики Зеленского заговорили об окончании конфликта

Сценарий Буданова: Почему даже силовики Зеленского заговорили об окончании конфликта

Ранее высокопоставленные украинские военные озвучили свои мнения о будущем конфликта. Так, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на поле боя сложилась патовая ситуация, а глава украинской разведки Кирилл Буданов допустил, что мирный договор не будет подписан даже после завершения конфликта, как было после Второй мировой войны между СССР и Японией. В Госдуме посоветовали Киеву даже не рассчитывать на "японский сценарий".

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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