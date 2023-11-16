Зеленский захотел завершить конфликт с Россией

"Слушайте, ну давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт. Такая у нас патовая ситуация. Никто никуда не может двинуться. Давайте попробуем так жить. Но мы все жили на Украине в это время, и все поняли — всё равно это война", — сказал Зеленский.