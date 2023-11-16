Зеленский захотел завершить конфликт с Россией
Зеленский считает, что конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать
Украина не может заморозить конфликт с Россией, его необходимо завершить. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью африканским СМИ.
"Слушайте, ну давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт. Такая у нас патовая ситуация. Никто никуда не может двинуться. Давайте попробуем так жить. Но мы все жили на Украине в это время, и все поняли — всё равно это война", — сказал Зеленский.
Он добавил, что при заморозке конфликта есть риск его возобновления в любое время. Кроме того, приостановка боевых действий будет означать потери территорий для Украины. Зеленский выразил желание увидеть завершение конфликта на условиях Киева.
Ранее высокопоставленные украинские военные озвучили свои мнения о будущем конфликта. Так, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на поле боя сложилась патовая ситуация, а глава украинской разведки Кирилл Буданов допустил, что мирный договор не будет подписан даже после завершения конфликта, как было после Второй мировой войны между СССР и Японией. В Госдуме посоветовали Киеву даже не рассчитывать на "японский сценарий".
ТАСС / Zuma