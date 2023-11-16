ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2023, 00:36
7715

Зеленский захотел завершить конфликт с Россией

Зеленский считает, что конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать

Украина не может заморозить конфликт с Россией, его необходимо завершить. Такое мнение высказал Владимир Зеленский в интервью африканским СМИ.

"Слушайте, ну давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт. Такая у нас патовая ситуация. Никто никуда не может двинуться. Давайте попробуем так жить. Но мы все жили на Украине в это время, и все поняли — всё равно это война", — сказал Зеленский.

Он добавил, что при заморозке конфликта есть риск его возобновления в любое время. Кроме того, приостановка боевых действий будет означать потери территорий для Украины. Зеленский выразил желание увидеть завершение конфликта на условиях Киева.

Почему даже силовики Зеленского заговорили об окончании конфликта
Почему даже силовики Зеленского заговорили об окончании конфликта

Ранее высокопоставленные украинские военные озвучили свои мнения о будущем конфликта. Так, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что на поле боя сложилась патовая ситуация, а глава украинской разведки Кирилл Буданов допустил, что мирный договор не будет подписан даже после завершения конфликта, как было после Второй мировой войны между СССР и Японией. В Госдуме посоветовали Киеву даже не рассчитывать на "японский сценарий".

BannerImage

ТАСС / Zuma

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar