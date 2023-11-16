Тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ и его жены нашли на Ставрополье
Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов. Обложка © litvek.com
Тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его жены найдены в их доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 68-летний военный пенсионер и его 72-летняя жена Татьяна скончались около недели назад. При этом следов насильственной смерти не обнаружено, допустимая концентрация вредных веществ в доме не превышена. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.
Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО РФ с 2005 по 2009 год.
А ранее в возрасте 101 года ушла из жизни Валентина Шульгина — ветеран Великой Отечественной войны и единственная участница битвы за Сталинград родом из Абхазии.