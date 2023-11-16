Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 06:19

Тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ и его жены нашли на Ставрополье

<p>Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов. Обложка © <a href="https://litvek.com/book-read/167755-kniga-zhurnal-vzlyot-vzlyot-2007-10-chitat-online?p=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">litvek.com</a></p>

Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов. Обложка © litvek.com

Тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его жены найдены в их доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 68-летний военный пенсионер и его 72-летняя жена Татьяна скончались около недели назад. При этом следов насильственной смерти не обнаружено, допустимая концентрация вредных веществ в доме не превышена. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО РФ с 2005 по 2009 год.

Умер экс-гитарист группы "Алиса", которого в августе искали всем Петербургом

Умер экс-гитарист группы "Алиса", которого в августе искали всем Петербургом

А ранее в возрасте 101 года ушла из жизни Валентина Шульгина — ветеран Великой Отечественной войны и единственная участница битвы за Сталинград родом из Абхазии.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ставропольский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров