Тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ и его жены нашли на Ставрополье

Тела экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его жены найдены в их доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 68-летний военный пенсионер и его 72-летняя жена Татьяна скончались около недели назад. При этом следов насильственной смерти не обнаружено, допустимая концентрация вредных веществ в доме не превышена. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО РФ с 2005 по 2009 год.