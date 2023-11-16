В России рассчитали "Бутербродекс"

Аналитики рассчитали "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс") для России. Выяснилось, что этот показатель вырос во второй половине октября на 4,7 пункта и к настоящему моменту достиг 118,6 пункта. Такие цифры приводит РИА "Новости".

В корзину для расчёта вошли батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов) и сахар (1 килограмм).

"За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров", — говорится в сообщении агентства.

Специалисты подсчитали, что с 16 по 31 октября текущего года средняя стоимость продуктов из корзины выросла до 12%. Так, стоимость ветчины подскочила на 12,8% (до 212 рублей), огурцов — на 11% (до 91 рубля), сыра — на 3,8% (до 192 рублей), батона — на 2,7% (до 38 рублей), сахара — на 1,6% (до 65 рублей), сливочного масла — на 0,7% (до 154 рублей), кофе — на 0,5% (до 186 рублей).

Рост цен аналитики связывают со временем года. Они считают, что с наступлением холодов растёт потребность в калорийной еде.