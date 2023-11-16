Мужчинам на заметку: Боль в пояснице оказалась одним из симптомов рака предстательной железы

Ноябрь во всём мире считается месяцем осведомлённости и борьбы с раком предстательной железы — одного из самых распространённых онкозаболеваний среди мужчин, в том числе и в России. Однако если вовремя распознать болезнь, то её с высокой долей вероятности можно вылечить. Как обезопасить себя и успеть обнаружить заболевание на ранних стадиях? Об этом читателям Лайфа рассказал онколог Максим Астраханцев.

По словам заместителя главного врача по лечебной части клиники "Евроонко", рак простаты обычно диагностируется у мужчин старше 45 лет. Часто этой локализации рака предшествует аденома предстательной железы.

Мужчинам старше 45 лет настоятельно рекомендуется следить за анализом ПСА (простатический специфический антиген). Это белок, который вырабатывается предстательной железой. Повышение уровня ПСА в крови может указывать на наличие проблем с простатой, в том числе аденому или рак. Высокий уровень ПСА — ключевой маркер для ранней диагностики рака простаты Онколог Максим Астраханцев

По словам собеседника Лайфа, существуют и другие признаки, которые могут указывать на наличие онкологического заболевания. На ранних стадиях рак простаты, как правило, не вызывает никаких симптомов. По мере роста опухоли могут появиться проблемы с учащённым мочеиспусканием по ночам или, наоборот, мочеиспускание может быть затруднено. Также может развиться эректильная дисфункция и появиться боль в пояснице или костях. Если вы заметили эти признаки, то обратитесь к врачу и пройдите обследование, призывает Астраханцев.

Существует ряд факторов, которые могут значительно увеличить риск развития рака простаты. Некоторые из этих факторов, например возраст и наследственность, изменить невозможно. Однако другие факторы, такие как рацион и образ жизни, можно контролировать.

"Риск развития рака простаты увеличивается с возрастом, поэтому чем старше вы становитесь, тем более чутким к уровню ПСА в крови следует быть. Чтобы поддерживать его в норме, следует минимизировать потребление красного мяса и есть больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Также стоит регулярно заниматься спортом, отказаться от курения и алкоголя. Ещё один важный фактор — поддерживать здоровый вес, так как ожирение является фактором риска развития рака простаты", — отметил онколог в беседе с Лайфом.