Не менее семи человек ранены в результате стрельбы на КПП под Иерусалимом

Не менее семи человек пострадали в результате нападения троих вооружённых боевиков на КПП под Иерусалимом. Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что все нападавшие уже нейтрализованы.

Момент стрельбы на КПП под Иерусалимом. Видео © X / tweet_sandeep

"Нападавшие подъехали к КПП на автомобиле и открыли огонь по военным. В результате обстрела семь человек получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

В израильской полиции добавили, что пострадавших военных доставили в больницу. Сейчас движение по дороге, где произошло нападение, перекрыто, на месте работают правоохранители.





