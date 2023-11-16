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16 ноября, 09:11

Не менее семи человек ранены в результате стрельбы на КПП под Иерусалимом

Не менее семи человек пострадали в результате нападения троих вооружённых боевиков на КПП под Иерусалимом. Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что все нападавшие уже нейтрализованы.

Момент стрельбы на КПП под Иерусалимом. Видео © X / tweet_sandeep

"Нападавшие подъехали к КПП на автомобиле и открыли огонь по военным. В результате обстрела семь человек получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

В израильской полиции добавили, что пострадавших военных доставили в больницу. Сейчас движение по дороге, где произошло нападение, перекрыто, на месте работают правоохранители.

  • Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice
    Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice
  • Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice
    Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice
  • Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice
    Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice

Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice

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Ранее сообщалось, что израильские истребители в ночь на 16 ноября атаковали дом главы политбюро ХАМАС в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявляют, что резиденция использовалась в качестве места встреч старших лидеров палестинской группировки для обсуждения террористических атак против Израиля.

Названо условие установления мира между арабскими странами и Израилем

Названо условие установления мира между арабскими странами и Израилем

Обложка ©

X / israelpolice

Наталья Исакова
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