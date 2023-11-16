Не менее семи человек ранены в результате стрельбы на КПП под Иерусалимом
Не менее семи человек пострадали в результате нападения троих вооружённых боевиков на КПП под Иерусалимом. Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что все нападавшие уже нейтрализованы.
Момент стрельбы на КПП под Иерусалимом. Видео © X / tweet_sandeep
"Нападавшие подъехали к КПП на автомобиле и открыли огонь по военным. В результате обстрела семь человек получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).
В израильской полиции добавили, что пострадавших военных доставили в больницу. Сейчас движение по дороге, где произошло нападение, перекрыто, на месте работают правоохранители.
Ранее сообщалось, что израильские истребители в ночь на 16 ноября атаковали дом главы политбюро ХАМАС в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявляют, что резиденция использовалась в качестве места встреч старших лидеров палестинской группировки для обсуждения террористических атак против Израиля.
X / israelpolice