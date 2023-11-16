Израиль атаковал резиденцию главы политбюро ХАМАС в секторе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛ: Истребители ударили по дому одного из лидеров ХАМАС Хании
Израильские истребители в ночь на 16 ноября атаковали дом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, распространив предположительное видео атаки.
Момент удара истребителей ЦАХАЛ по дому главы политбюро ХАМАС. Видео © t.me / Israel Defense Forces
"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, которая использовалась в террористических целях и часто служила местом встреч старших лидеров ХАМАС для проведения террористических атак против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", — указано в сообщении ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля сообщала о ликвидации некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, приближённых к лидеру движения. Так, в число жертв авиаударов вошли командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла группировки Али Качи, командир воздушного подразделения Мурад Абу Мурад, куратор движения по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала. Ещё был уничтожен член группировки Махмуд Сабих, занимавший высокий пост в подразделении по созданию вооружения. 15 ноября стало известно о задержании в Рамалле Хусейна Абу Квейка — руководителя отделения ХАМАС.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN