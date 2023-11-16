Израиль атаковал резиденцию главы политбюро ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители в ночь на 16 ноября атаковали дом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, распространив предположительное видео атаки.

"Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, которая использовалась в террористических целях и часто служила местом встреч старших лидеров ХАМАС для проведения террористических атак против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", — указано в сообщении ЦАХАЛ.