В Рамалле израильские силовики задержали одного из руководителей отделения ХАМАС

Армия Израиля (ЦАХАЛ) задержала одного из руководителей отделения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка. Об этом сообщает палестинский портал Quds со ссылкой на местные источники.

Издание пишет, что задержание произошло в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Однако израильские военные пока не объявляли официально об аресте Абу Квейка.