В Рамалле израильские силовики задержали одного из руководителей отделения ХАМАС
Quds: ЦАХАЛ задержал Хусейна Абу Квейка — руководителя отделения ХАМАС
Армия Израиля (ЦАХАЛ) задержала одного из руководителей отделения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка. Об этом сообщает палестинский портал Quds со ссылкой на местные источники.
Издание пишет, что задержание произошло в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Однако израильские военные пока не объявляли официально об аресте Абу Квейка.
Армия обороны Израиля уже сообщала о ликвидации некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, приближённых к лидеру движения. Так, в число жертв авиаударов вошли командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла группировки Али Качи, командир воздушного подразделения Мурад Абу Мурад, куратор движения по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала. Ещё был уничтожен член группировки Махмуд Сабих, занимавший высокий пост в подразделении по созданию вооружения. А позднее израильские СМИ сообщили, что за время палестино-израильского конфликта было уничтожено около двадцати боевиков ХАМАС, занимавших ключевые посты.
Freepik / azerbaijan_stocker