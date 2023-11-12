СМИ сообщили о ликвидации 20 боевиков ХАМАС, занимавших ключевые должности
Yedioth Ahronoth: Израиль уничтожил около 20 боевиков верхушки ХАМАС
За прошедшее с начала нового обострения палестино-израильского конфликта время ликвидировано около двух десятков боевиков ХАМАС, занимавших ключевые посты. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.
По его данным, уничтоженные радикалы активно участвовали в организации терактов на Западном берегу реки Иордан. Половина из них принадлежали "штабу Хегады" — этот орган вербует боевиков для совершения атак в Израиле, а также занимается финансированием и управлением деятельностью ХАМАС в Иудее и Самарии. Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали их в ходе воздушных операций в регионе.
Ранее Армия обороны Израиля уже сообщала о ликвидации некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, приближённых к лидеру движения. Так, в число жертв авиаударов вошли командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла группировки Али Качи, командир воздушного подразделения Мурад Абу Мурад, куратор движения по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала. Кроме того, был уничтожен член группировки Махмуд Сабих, занимавший высокий пост в подразделении по созданию вооружения.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI