СМИ сообщили о ликвидации 20 боевиков ХАМАС, занимавших ключевые должности

За прошедшее с начала нового обострения палестино-израильского конфликта время ликвидировано около двух десятков боевиков ХАМАС, занимавших ключевые посты. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

По его данным, уничтоженные радикалы активно участвовали в организации терактов на Западном берегу реки Иордан. Половина из них принадлежали "штабу Хегады" — этот орган вербует боевиков для совершения атак в Израиле, а также занимается финансированием и управлением деятельностью ХАМАС в Иудее и Самарии. Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали их в ходе воздушных операций в регионе.