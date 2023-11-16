В Кремле отреагировали на идею объединить Екатеринбург и Тюмень в одну агломерацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе идеи о возможности объединения Екатеринбурга и Тюмени. Так он прокомментировал слова тюменского мэра Руслана Кухарука о том, что в перспективе эти города могут стать частью одной агломерации.

"Я, честно говоря, не знаю, о чем идёт речь. Я не знаком с такой идеей, поэтому ничего не могу сказать", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

До этого Руслан Кухарук, выступая на форуме "Города России – 2023", заявил, что в будущем Екатеринбург и Тюмень могут объединиться в агломерацию. По его мнению, современные экономические тренды подталкивают к объединению не только городов, но и целых регионов.