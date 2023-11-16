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Опубликовано 16 ноября 2023, 15:21

В Госдуме заявили, что Зеленский максимально оттягивает капитуляцию

Депутат Свинцов: Зеленский видит, что поддержка Запада тает с каждым днём

Владимир Зеленский видит, что поддержка западных стран тает с каждым днём, и всеми силами пытается избежать капитуляции. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"В Соединённых Штатах был принят бюджет без помощи Киеву, и это говорит о том, что в следующем году американской администрации явно будет не до Украины. Поэтому Зеленский пытается найти хоть последние зацепки за то, чтобы не объявить капитуляцию и не предстать перед судом. Но ему это не удастся", — отметил он.

Парламентарий подчеркнул: единственное требование, которое будет выдвигать Россия, — безоговорочная капитуляция и принятие мира на условиях Москвы. Чем дольше Зеленский будет оттягивать, тем дольше будет "срок его заключения", уверен Свинцов.

"Потому что всё больше и больше преступлений совершает он и его режим. Никаких заморозок, никаких мирных переговоров на условиях Украины быть не может", — заключил собеседник Лайфа.

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Ранее Зеленский в интервью африканским СМИ заявил, что Украина не может заморозить конфликт с Россией, его необходимо завершить. По его мнению, в первом случае есть риск возобновления противостояния в любое время.

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Getty Images / Drew Angerer

Ольга Годуненко
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