Лайф выяснил причину смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его супруги
Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ и его жена отравились угарным газом
Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов. Обложка © Litvek.com
Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО России Владимир Свиридов и его жена умерли около недели назад в результате отравления угарным газом из-за неисправной газовой колонки. Об этом сообщает SHOT.
Как уточняет телеграм-канал, в частном доме Свиридовых в посёлке Анджиевском на Ставрополье находилась автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Она была подключена к электросети. Около недели назад ночью, когда Свиридовы спали, в населённом пункте пропало электричество, и в таком случае в колонке должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, однако этого не произошло. Автоматические электрогенераторы также не сработали. Дом наполнился газом, и супруги в итоге задохнулись.
Когда свет включили, подача газа прекратилась. Именно поэтому замеры, которые на месте трагедии были сделаны ранее, не показали превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Как сообщал Лайф, тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней супруги нашли в их доме в Ставропольском крае без следов насильственной смерти. Последний раз соседи общались с ними 5 ноября.