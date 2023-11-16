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16 ноября, 12:14
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Лайф выяснил причину смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его супруги

Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ и его жена отравились угарным газом

<p>Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов. Обложка © <a href="https://litvek.com/book-read/167755-kniga-zhurnal-vzlyot-vzlyot-2007-10-chitat-online?p=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Litvek.com</a></p>

Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов. Обложка © Litvek.com

Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО России Владимир Свиридов и его жена умерли около недели назад в результате отравления угарным газом из-за неисправной газовой колонки. Об этом сообщает SHOT.

Как уточняет телеграм-канал, в частном доме Свиридовых в посёлке Анджиевском на Ставрополье находилась автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Она была подключена к электросети. Около недели назад ночью, когда Свиридовы спали, в населённом пункте пропало электричество, и в таком случае в колонке должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, однако этого не произошло. Автоматические электрогенераторы также не сработали. Дом наполнился газом, и супруги в итоге задохнулись.

Когда свет включили, подача газа прекратилась. Именно поэтому замеры, которые на месте трагедии были сделаны ранее, не показали превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

В Подмосковье двое детей отравились угарным газом из-за новой газовой колонки

В Подмосковье двое детей отравились угарным газом из-за новой газовой колонки

Как сообщал Лайф, тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней супруги нашли в их доме в Ставропольском крае без следов насильственной смерти. Последний раз соседи общались с ними 5 ноября.

Никита Осипов
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