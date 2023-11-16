Названы две частые ошибки россиян во время завтрака, которые сгущают кровь
Токсиколог Кутушов: На завтрак обязательно следует употреблять белковую пищу
Врачи назвали две распространённые ошибки во время завтрака, которые делают кровь более густой. Так, по словам токсиколога Михаила Кутушова, нехватка белка при первом приёме пищи может повысить риск формирования тромбов, а также развития варикоза, инфаркта и других серьёзных заболеваний. Это и есть первая ошибка за завтраком.
Кутушов отметил, что для поддержания густоты крови следует включать в рацион достаточное количество продуктов, содержащих белок. Это могут быть, в частности, нежирные сорта мяса, морская рыба, молочные продукты или яйца. Ежедневно употреблять белковую пищу рекомендует и эндокринолог Зухра Павлова. Идеальным завтраком она считает яичницу и кусочек цельнозернового хлеба, либо яичницу с овощами, приготовленную в мультиварке или в сотейнике без масла. Второй самой распространённой ошибкой, которая делает кровь гуще, врач назвала несоблюдение питьевого режима. Павлова отметила, что утром необходимо выпивать натощак стакан тёплой воды, чтобы "пробудить" организм и избежать состояния гиповолемии — состояния, при котором уменьшается объём циркулирующей крови.
"То есть наблюдается недостаток воды. И он обычно самый значительный за сутки. И в этот момент сердцу нужно перекачивать очень густую кровь", — пояснила эндокринолог в телеграм-канале.
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