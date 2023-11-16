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Опубликовано 16 ноября 2023, 15:53
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МРОТ со следующего года составит 19 242 рубля

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ на 18,5% в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц. Закон был принят в Госдуме на третьем, финальном чтении, которое проходило 16 ноября.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

С 1 января 2024 года в России вырастут пенсии
С 1 января 2024 года в России вырастут пенсии

Напомним, что российский кабмин внёс соответствующее предложение в сентябре вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Через месяц Комитет Госдумы по труду одобрил проект об увеличении МРОТ в 2024-м. Такая мера поможет повысить зарплату почти пяти миллионам работников.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Дарья Нарыкова
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