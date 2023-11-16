МРОТ со следующего года составит 19 242 рубля

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц. Закон был принят в Госдуме на третьем, финальном чтении, которое проходило 16 ноября.

Напомним, что российский кабмин внёс соответствующее предложение в сентябре вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Через месяц Комитет Госдумы по труду одобрил проект об увеличении МРОТ в 2024-м. Такая мера поможет повысить зарплату почти пяти миллионам работников.