Жена Нетаньяху заявила, что в секторе Газе родила одна из заложниц ХАМАС

Одна из заложниц палестинского движения ХАМАС родила в секторе Газа. Об этом супруга израильского премьера Сара Нетаньяху заявила в письме первой леди США Джилл Байден.

"Одна из похищенных женщин была беременной. Она родила своего ребёнка в плену у ХАМАС. Вы можете только представить, через что проходит сознание молодой матери, когда она удерживается с новорождённым этими убийцами", — отметила Нетаньяху.

Ранее Times of Israel писала, что у одной из заложниц, которую похитили при нападении ХАМАС 7 октября, родился ребёнок. Нетаньяху попросила Байден приложить усилия для немедленного освобождения израильских заложников.