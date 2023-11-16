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16 ноября, 13:22

Жена Нетаньяху заявила, что в секторе Газе родила одна из заложниц ХАМАС

Одна из заложниц палестинского движения ХАМАС родила в секторе Газа. Об этом супруга израильского премьера Сара Нетаньяху заявила в письме первой леди США Джилл Байден.

"Одна из похищенных женщин была беременной. Она родила своего ребёнка в плену у ХАМАС. Вы можете только представить, через что проходит сознание молодой матери, когда она удерживается с новорождённым этими убийцами", — отметила Нетаньяху.

Ранее Times of Israel писала, что у одной из заложниц, которую похитили при нападении ХАМАС 7 октября, родился ребёнок. Нетаньяху попросила Байден приложить усилия для немедленного освобождения израильских заложников.

МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа

МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа

Ранее Лайф писал, что Армия обороны Израиля отчиталась о взятии под оперативный контроль гавани сектора Газа. ЦАХАЛ утверждает, что палестинское движение ХАМАС использовало этот объект в террористических целях.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Никита Осипов
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