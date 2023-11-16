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16 ноября, 12:13

МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа

МЧС доставит в Россию ещё 120 эвакуированных граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Третья группа эвакуированных в оперативном штабе ждёт выезда в аэропорт Каира для вылета в Москву. Видео © Telegram / МЧС России

"Очередная группа граждан России и членов их семей, пожелавших покинуть сектор Газа, выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для дальнейшего перелёта в Москву", сказали в ведомстве.

Там добавили, что сегодня в Россию отправятся 120 взрослых и детей. Группа россиян уже выехала из оперативного штаба в аэропорт египетского Каира, откуда они полетят в Москву.

МЧС создало уникальную "виртуальную карту" перед эвакуацией россиян из Газы

МЧС создало уникальную "виртуальную карту" перед эвакуацией россиян из Газы

Напомним, что эвакуацию своих граждан из сектора Газа Россия начала 12 ноября. Первую группу беженцев доставили в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Чуть позднее самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прибыл из Египта в Москву. МЧС сообщило, что в общей сложности из анклава эвакуированы 297 человек, 168 из них доставлены в Россию.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Дарья Нарыкова
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