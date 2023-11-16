МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа
МЧС доставит в Россию ещё 120 эвакуированных граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Третья группа эвакуированных в оперативном штабе ждёт выезда в аэропорт Каира для вылета в Москву. Видео © Telegram / МЧС России
"Очередная группа граждан России и членов их семей, пожелавших покинуть сектор Газа, выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для дальнейшего перелёта в Москву", — сказали в ведомстве.
Там добавили, что сегодня в Россию отправятся 120 взрослых и детей. Группа россиян уже выехала из оперативного штаба в аэропорт египетского Каира, откуда они полетят в Москву.
Напомним, что эвакуацию своих граждан из сектора Газа Россия начала 12 ноября. Первую группу беженцев доставили в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Чуть позднее самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прибыл из Египта в Москву. МЧС сообщило, что в общей сложности из анклава эвакуированы 297 человек, 168 из них доставлены в Россию.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY