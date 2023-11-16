МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа

МЧС доставит в Россию ещё 120 эвакуированных граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Третья группа эвакуированных в оперативном штабе ждёт выезда в аэропорт Каира для вылета в Москву. Видео © Telegram / МЧС России

"Очередная группа граждан России и членов их семей, пожелавших покинуть сектор Газа, выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для дальнейшего перелёта в Москву", — сказали в ведомстве.