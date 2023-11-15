В МЧС заявили, что 15 ноября КПП Рафах пересекли 88 россиян

Контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах в среду, 15 ноября, перешли 88 россиян. По данным МЧС РФ, в общей сложности из сектора Газа эвакуированы 297 человек, 168 из них доставлены в Россию.

МЧС России продолжает работу по эвакуации граждан РФ и членов их семей из сектора Газа. Видео © Telegram / МЧС России

"В Арабской Республике Египет оперативная группа МЧС России продолжает работу по приёму людей, прошедших КПП Рафах. Сегодня его пересекли 88 российских граждан. Оперативный штаб МЧС России работал в тесном взаимодействии с представителями дипломатической группы из Республики Беларусь. Границу пересекли 43 белорусских гражданина", — отметили в ведомстве.