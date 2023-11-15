В МЧС заявили, что 15 ноября КПП Рафах пересекли 88 россиян
Контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах в среду, 15 ноября, перешли 88 россиян. По данным МЧС РФ, в общей сложности из сектора Газа эвакуированы 297 человек, 168 из них доставлены в Россию.
МЧС России продолжает работу по эвакуации граждан РФ и членов их семей из сектора Газа. Видео © Telegram / МЧС России
"В Арабской Республике Египет оперативная группа МЧС России продолжает работу по приёму людей, прошедших КПП Рафах. Сегодня его пересекли 88 российских граждан. Оперативный штаб МЧС России работал в тесном взаимодействии с представителями дипломатической группы из Республики Беларусь. Границу пересекли 43 белорусских гражданина", — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что перешедших границу россиян и белорусов автобусами направляют в Каир. Затем спасатели, психологи и врачи окажут им помощь, после чего авиация МЧС доставит эвакуированных в Москву.
Напомним, Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Первая группа была доставлена в Москву 13-го числа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё один самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прилетел из Египта в Москву ночью 14 ноября.
Telegram / МЧС России