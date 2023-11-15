В МЧС рассказали, сколько россиян осталось вывезти из сектора Газа
Советник главы МЧС Мартынов: Порядка 400 россиян осталось эвакуировать из Газы
Порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа. Об этом сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.
"В нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников — 625", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Также Мартынов напомнил, что уже более 200 соотечественников находятся в безопасности. Представитель МЧС согласился с подсчётом корреспондента о примерно 400 гражданах РФ, которые по-прежнему ожидают эвакуации из Газы. С учётом оптимального прогноза на их вызволение, по словам Мартынова, нужны будут сутки.
Как сообщал Лайф, Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Первая группа была доставлена в Москву в понедельник, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё один самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей прилетел из Египта в Москву ночью 14 ноября.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY