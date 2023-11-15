В МЧС рассказали, сколько россиян осталось вывезти из сектора Газа

"В нашем списке, который у меня есть, по последним данным, наших соотечественников — 625", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Также Мартынов напомнил, что уже более 200 соотечественников находятся в безопасности. Представитель МЧС согласился с подсчётом корреспондента о примерно 400 гражданах РФ, которые по-прежнему ожидают эвакуации из Газы. С учётом оптимального прогноза на их вызволение, по словам Мартынова, нужны будут сутки.