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16 ноября, 09:57

Армия Израиля сообщила о захвате гавани сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о взятии под оперативный контроль гавани сектора Газа. ЦАХАЛ утверждает, что палестинское движение ХАМАС использовало этот объект в террористических целях.

"В ходе совместной операции военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировала террористическая организация ХАМАС", — говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

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Вооружённый конфликт Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". А Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек.

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ТАСС / AP / HO

Александра Вишнякова
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