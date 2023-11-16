Армия Израиля сообщила о захвате гавани сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о взятии под оперативный контроль гавани сектора Газа. ЦАХАЛ утверждает, что палестинское движение ХАМАС использовало этот объект в террористических целях.
"В ходе совместной операции военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировала террористическая организация ХАМАС", — говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
Вооружённый конфликт Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в стране оказались палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". А Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек.
ТАСС / AP / HO