Медведев: России нужна победа, и она будет

России нужна победа, и она произойдёт. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации.

"Хочу ещё раз всех молодогвардейцев поздравить с праздником! Пожелать вам успехов, здоровья и выразить надежду, что мы вместе добьёмся того, что нам сейчас так надо. А что нам нужно? Нам нужна победа! И она будет!" — отметил он.