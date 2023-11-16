Медведев: России нужна победа, и она будет
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
России нужна победа, и она произойдёт. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации.
"Хочу ещё раз всех молодогвардейцев поздравить с праздником! Пожелать вам успехов, здоровья и выразить надежду, что мы вместе добьёмся того, что нам сейчас так надо. А что нам нужно? Нам нужна победа! И она будет!" — отметил он.
А ранее Медведев, поздравляя россиян с Днём народного единства, заявил, что враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь разрушить российскую государственность снаружи и изнутри. Но ничего не вышло, поскольку вековая мудрость людей не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле.