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Регион

Медведев: России нужна победа, и она будет

Опубликовано 16 ноября 2023, 13:11
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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

России нужна победа, и она произойдёт. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации.

"Хочу ещё раз всех молодогвардейцев поздравить с праздником! Пожелать вам успехов, здоровья и выразить надежду, что мы вместе добьёмся того, что нам сейчас так надо. А что нам нужно? Нам нужна победа! И она будет!" — отметил он.

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А ранее Медведев, поздравляя россиян с Днём народного единства, заявил, что враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь разрушить российскую государственность снаружи и изнутри. Но ничего не вышло, поскольку вековая мудрость людей не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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