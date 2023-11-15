Медведев — о судьбе Украины: Америка с лёгкостью предаёт "своих сукиных сынов"
Медведев счёл, что поддержка Киева со стороны США "близится к неизбежному концу"
США с лёгкостью предают "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными, это и произойдёт с Киевом. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на 2023 год.
"Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом всё сложнее. Америка с лёгкостью предаёт "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева", — написал Медведев в телеграм-канале.
Он добавил, что на помощь Киеву Америка тратит слишком много денег, однако это не поспособствовало военным успехам Незалежной. Медведев подчеркнул, что поддержка "отвязавшегося сукиного сына", то есть Украины, неизбежно близится к концу, однако это не произойдёт одномоментно. Зампредседателя Совбеза РФ считает, что Киеву ещё дадут "немалые деньги", а мир в будущем услышит от Вашингтона "шизоидные заклинания" о демократии, "бравурные уверения в победе на земле" и лживые убеждения в партнёрстве.
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Ранее Медведев заявлял, что Украина посылает на передовую необученных людей, которых просто "вырывают" из мирной жизни. Кроме того, зампредседателя Совбеза России осудил президента США Джо Байдена за "инвестиции в смерть" и назвал его "старым придурком".
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина