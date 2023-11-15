Медведев — о судьбе Украины: Америка с лёгкостью предаёт "своих сукиных сынов"

США с лёгкостью предают "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными, это и произойдёт с Киевом. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на 2023 год.

"Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом всё сложнее. Америка с лёгкостью предаёт "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева", — написал Медведев в телеграм-канале.