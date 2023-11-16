Госдума приняла закон "Единой России" о поддержке волонтёрской деятельности

В России приняли закон "Единой России" о поддержке волонтёрства. Он был поддержан Госдумой во втором и третьем чтениях.

"Мы серьёзно укрепляем инфраструктуру поддержки добровольчества, расширяем меры государственной поддержки, снимаем барьеры и создаём стимулы для миллионов гражданских активистов по всей стране", — указал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв в своём телеграм-канале.

Депутат объяснил, что законопроект предполагает расширение прав добровольцев. В частности, упростится доступ в социальные и медицинские учреждения, наладится взаимодействие государства с волонтёрами, будет оказана необходимая помощь от региональных ресурсных центров.

Метелёв дополнил, что на региональном и муниципальном уровнях утвердят перечень мер поддержки, которые будут доступны на "Добро.РФ". Кроме того, активисты смогут получать унифицированный нагрудный знак за добровольческую деятельность. По словам политика, организаторам позволят компенсировать расходы волонтёрам за медицинские услуги и обучение. Вместе с этим расширятся направления добровольчества: новыми станут "увековечение памяти погибших при защите Отечества" и "помощь соотечественникам за рубежом", подытожил он.