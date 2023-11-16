Россиянку, которую сын бросил в Мексике, поселят в съёмной квартире в Воронеже

73-летнюю россиянку Валентину Котову, которую сын вместе с супругой-украинкой бросили в Мексике, доставят в Воронеж на поезде. Она прибудет в город уже 17 ноября, её встретят работники Министерства соцзащиты и поселят в съёмную квартиру.

Напомним, женщина вместе с сыном и невесткой-украинкой продала имущество в России и уехала в Мексику. Когда её родственники решили уехать в США по программе для украинских беженцев, они оставили женщину прямо у дверей российского консульства без денег. Дипломаты решили помочь беженке, разместили в гостинице и немного подлечили, а затем отправили в Москву. Сейчас пенсионерка уже находится на родине.