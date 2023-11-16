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16 ноября, 13:49

Россиянку, которую сын бросил в Мексике, поселят в съёмной квартире в Воронеже

<p>Российский консул Александр Иващенко и Валентина Котова в Мексике. Фото © Консульство России в Мексике</p>

Российский консул Александр Иващенко и Валентина Котова в Мексике. Фото © Консульство России в Мексике

73-летнюю россиянку Валентину Котову, которую сын вместе с супругой-украинкой бросили в Мексике, доставят в Воронеж на поезде. Она прибудет в город уже 17 ноября, её встретят работники Министерства соцзащиты и поселят в съёмную квартиру.

"Они (соцработники. — Прим. Лайфа) проводят Валентину Котову на съёмную квартиру, где она выразила желание находиться", — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Правительства Воронежской области.

В обустройстве на новом месте Валентине будут помогать власти региона. Именно Воронеж россиянка выбрала из-за хорошего климата.

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Напомним, женщина вместе с сыном и невесткой-украинкой продала имущество в России и уехала в Мексику. Когда её родственники решили уехать в США по программе для украинских беженцев, они оставили женщину прямо у дверей российского консульства без денег. Дипломаты решили помочь беженке, разместили в гостинице и немного подлечили, а затем отправили в Москву. Сейчас пенсионерка уже находится на родине.

Ян Поланин
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