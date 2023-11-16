Останина предложила наказание для депутатов, залипающих в телефоны во время заседаний

Избиратели должны иметь право лишить полномочий депутатов, которые во время заседаний играют в игры на смартфонах и смотрят не касающиеся работы видео. Так считает глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Никаким законом не заставишь заниматься тем делом, которым ты обязан заниматься. Но закон, который бы давал право избирателям таких депутатов лишать полномочий, он должен быть в нашей жизни", — отметила парламентарий в беседе с корреспондентом Лайфа.

Депутат Госдумы Нина Останина предложила наказание для коллег, играющих в телефон во время заседаний. Видео © LIFE