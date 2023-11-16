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16 ноября, 14:11

"Очень профессиональный": Экс-ударник "Би-2" поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни клавишнике Плявине

Экс-ударник "Би-2" Габерман назвал Плявина очень профессиональным музыкантом

<p>Николай Плявин. Обложка © <a href="https://vk.com/photo-34511537_276901004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / БЫВШИЕ МУЗЫКАНТЫ ГРУППЫ БИ-2</a></p>

Николай Плявин. Обложка © VK / БЫВШИЕ МУЗЫКАНТЫ ГРУППЫ БИ-2

Бывший ударник и клавишник группы "Би-2" Николай Плявин воспитывался в семье музыкантов и был профессионалом своего дела. Об этом рассказал экс-ударник рок-коллектива Григорий Габерман. В разговоре с журналистами он признался, что его очень поразила новость о скоропостижной смерти артиста.

"Он очень профессиональный музыкант. Он, во-первых, мультиинструменталист. Изначально он был гитаристом, потом стал играть на клавишах. Он очень хороший музыкант так же, как был его брат Саша. У них папа был известный виолончелист, они из музыкальной семьи", — приводит телеканал "360" высказывание Габермана.

По словам экс-ударника, он долгое время работал с Плявиным в "Би-2" и у певца Евгения Осина. Однако в последние годы экс-участники группы, к сожалению, совсем не общались, так как были заняты своими делами. Плявин ушёл в бизнес, а Габерман продолжает заниматься музыкой.

Ранее Лайф сообщал, что окровавленное тело Николая Плявина нашёл его сын в съёмной квартире в Москве. Точная причина смерти пока не установлена, тело направлено на экспертизу. Плявину было 64 года.

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Наталья Исакова
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