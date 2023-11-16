"Очень профессиональный": Экс-ударник "Би-2" поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни клавишнике Плявине

Бывший ударник и клавишник группы "Би-2" Николай Плявин воспитывался в семье музыкантов и был профессионалом своего дела. Об этом рассказал экс-ударник рок-коллектива Григорий Габерман. В разговоре с журналистами он признался, что его очень поразила новость о скоропостижной смерти артиста.

"Он очень профессиональный музыкант. Он, во-первых, мультиинструменталист. Изначально он был гитаристом, потом стал играть на клавишах. Он очень хороший музыкант — так же, как был его брат Саша. У них папа был известный виолончелист, они из музыкальной семьи", — приводит телеканал "360" высказывание Габермана.

По словам экс-ударника, он долгое время работал с Плявиным в "Би-2" и у певца Евгения Осина. Однако в последние годы экс-участники группы, к сожалению, совсем не общались, так как были заняты своими делами. Плявин ушёл в бизнес, а Габерман продолжает заниматься музыкой.