Россиянину выписали штраф за то, что он нахамил начальнице в WhatsApp
Новгородца оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление начальницы в WhatsApp
Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Оказалось, что в августе мужчина поссорился с начальницей и отправил ей оскорбительное сообщение в WhatsApp. Слова новгородца унизили честь и достоинство женщины настолько, что она обратилась с жалобой в прокуратуру.
"По данному факту прокурор в отношении мужчины возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей", — говорится в сообщении.
А ранее Лайф писал, что 19-летнего жителя Узбекистана приговорили к двум с половиной годам колонии за оскорбление президента Шавката Мирзиёева. Злополучный комментарий юноша оставил в соцсети. На суде молодой человек признался, что написал эти слова "из-за своей молодости и непонимания".
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