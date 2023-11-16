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16 ноября, 14:31

Россиянину выписали штраф за то, что он нахамил начальнице в WhatsApp

Новгородца оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление начальницы в WhatsApp

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Оказалось, что в августе мужчина поссорился с начальницей и отправил ей оскорбительное сообщение в WhatsApp. Слова новгородца унизили честь и достоинство женщины настолько, что она обратилась с жалобой в прокуратуру.

"По данному факту прокурор в отношении мужчины возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей", говорится в сообщении.

Адвокат рассказал, когда за оскорбление придётся платить, а когда — сидеть

Адвокат рассказал, когда за оскорбление придётся платить, а когда — сидеть

А ранее Лайф писал, что 19-летнего жителя Узбекистана приговорили к двум с половиной годам колонии за оскорбление президента Шавката Мирзиёева. Злополучный комментарий юноша оставил в соцсети. На суде молодой человек признался, что написал эти слова "из-за своей молодости и непонимания".

Обложка ©

Freepik / kues1

Дарья Нарыкова
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