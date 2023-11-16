Россиянину выписали штраф за то, что он нахамил начальнице в WhatsApp

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление начальницы в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Оказалось, что в августе мужчина поссорился с начальницей и отправил ей оскорбительное сообщение в WhatsApp. Слова новгородца унизили честь и достоинство женщины настолько, что она обратилась с жалобой в прокуратуру.

"По данному факту прокурор в отношении мужчины возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По материалам прокурорской проверки мужчина оштрафован на 3000 рублей", — говорится в сообщении.