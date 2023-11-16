С ножами и в балаклаве: В Благовещенске мужчина, назвавшийся богом, пытался ворваться в церковь

В Благовещенске мужчина в балаклаве и очках попытался ворваться в церковь "Новое поколение". Неизвестный вооружился перочинными и тычковыми ножами, а также мачете, нунчаками и перцовым баллончиком — при нём нашли более 17 предметов холодного оружия. В этот момент в церкви находились женщины и дети.

"К церкви подъехало чёрное такси, из которого вышел человек в чёрном с рюкзаком. Он направился к входу церкви. Убиравший крыльцо от снега вахтёр уточнил у мужчины цель визита. Неизвестный представился богом и объявил, что планирует совершить кару", — сказано на сайте церкви.

После этого вахтёр задержал неадеквата и вызвал сотрудников Росгвардии — те схватили неизвестного и составили протокол. Сотрудник Управления ФСБ по Амурской области отметил, что мужчину ранее неоднократно судили за наркотики, передаёт РИА "Новости".