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16 ноября, 15:19

С ножами и в балаклаве: В Благовещенске мужчина, назвавшийся богом, пытался ворваться в церковь

В Благовещенске мужчина в балаклаве и с ножами пытался ворваться в церковь

<p>Мужчина, который пытался ворваться в церковь в Благовещенске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/newgenblag/955" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Новое Поколение Благовещенск"</a></p>

Мужчина, который пытался ворваться в церковь в Благовещенске. Обложка © Telegram / "Новое Поколение Благовещенск"

В Благовещенске мужчина в балаклаве и очках попытался ворваться в церковь "Новое поколение". Неизвестный вооружился перочинными и тычковыми ножами, а также мачете, нунчаками и перцовым баллончиком — при нём нашли более 17 предметов холодного оружия. В этот момент в церкви находились женщины и дети.

"К церкви подъехало чёрное такси, из которого вышел человек в чёрном с рюкзаком. Он направился к входу церкви. Убиравший крыльцо от снега вахтёр уточнил у мужчины цель визита. Неизвестный представился богом и объявил, что планирует совершить кару", — сказано на сайте церкви.

После этого вахтёр задержал неадеквата и вызвал сотрудников Росгвардии — те схватили неизвестного и составили протокол. Сотрудник Управления ФСБ по Амурской области отметил, что мужчину ранее неоднократно судили за наркотики, передаёт РИА "Новости".

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Ранее Лайф писал, что в подмосковных Мытищах неадекватный мужчина ранил прихожанина в храме стамеской. Пострадавшего госпитализировали с резаными травмами шеи и живота.

Никита Осипов
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