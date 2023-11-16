С ножами и в балаклаве: В Благовещенске мужчина, назвавшийся богом, пытался ворваться в церковь
В Благовещенске мужчина в балаклаве и с ножами пытался ворваться в церковь
Мужчина, который пытался ворваться в церковь в Благовещенске. Обложка © Telegram / "Новое Поколение Благовещенск"
В Благовещенске мужчина в балаклаве и очках попытался ворваться в церковь "Новое поколение". Неизвестный вооружился перочинными и тычковыми ножами, а также мачете, нунчаками и перцовым баллончиком — при нём нашли более 17 предметов холодного оружия. В этот момент в церкви находились женщины и дети.
"К церкви подъехало чёрное такси, из которого вышел человек в чёрном с рюкзаком. Он направился к входу церкви. Убиравший крыльцо от снега вахтёр уточнил у мужчины цель визита. Неизвестный представился богом и объявил, что планирует совершить кару", — сказано на сайте церкви.
После этого вахтёр задержал неадеквата и вызвал сотрудников Росгвардии — те схватили неизвестного и составили протокол. Сотрудник Управления ФСБ по Амурской области отметил, что мужчину ранее неоднократно судили за наркотики, передаёт РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что в подмосковных Мытищах неадекватный мужчина ранил прихожанина в храме стамеской. Пострадавшего госпитализировали с резаными травмами шеи и живота.