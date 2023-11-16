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16 ноября, 15:01

Глава СК Бастрыкин провёл совещание в Геническе о расследовании преступлений ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание штаба по расследованию преступлений киевского режима в городе Геническе Херсонской области. Ему доложили, как продвигается следствие по резонансным уголовным делам. Речь шла о преступлениях, совершённых Украиной как в отношении мирного населения, так и российских военнослужащих.

Бастрыкину доложили, что для утверждения обвинительного заключения передано уголовное дело в отношении командира украинских морпехов ВСУ Евгения Бовы, который в 2022 году в районе Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе отдавал приказы на совершение убийств гражданских лиц, в результате чего восемь мирных жителей были расстреляны.

Речь на совещании шла и о преступлениях иностранных наёмников.

"В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 523 иностранцев из 44 государств. В качестве обвиняемых в наёмничестве заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран", сообщила пресс-служба Следственного комитета.

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Телеграм-канал "Следком"

Марина Калегина
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