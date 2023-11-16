"Мальчик, кто ты такой вообще?": В США предрекли скорую замену "обиженке" Зеленскому

Владимиру Зеленскому предрекли скорый финал из-за усиления внутриполитического противостояния на Украине. На кого именно США сделают ставку, объяснил первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пинчук.

Он рассказал, что Запад управляет Украиной по методике американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса. Его подход заключается в том, что тот сначала задаёт идеологический тренд. В частности, провозглашает приоритетное положение трансгуманизма и объявляет, что его структуры готовы поддерживать тех, кто разделяет эти ценности. Сорос работает с сознанием молодёжи, но он не работает с кем-то конкретно, ведь все люди внутри раскола страны — простые винтики.

Зеленский решил, что Запад будет поддерживать Украину до конца. Он стал наглее себя вести и позволял себе вольно разговаривать с представителями британского руководства. Однако в Европе и США вовремя поставили украинского лидера на место, говорит Пинчук.

"Ему, по сути, сказали: "Мальчик, кто ты такой вообще?" И сейчас он ходит, склонив голову, а когда прибывает на встречу, сразу принимает эту правильную позу. А западные политики уже думают в таком ключе, что, мол, даже если я и приму Зеленского, то он должен заходить как положено — затылком вперёд, пригнувшись. Это всё инструменты управления", — объяснил военный эксперт в беседе с "Царьградом".

По его словам, для США на каждого крупного чиновника Украины найдётся новый, "откормленный" Западом.