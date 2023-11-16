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16 ноября, 15:53

В "Би-2" назвали умершего экс-клавишника группы Плявина выдающимся музыкантом

Участники "Би-2" в соцсетях выразили соболезнования в связи с кончиной экс-клавишника и ударника группы Николая Плявина. Музыканты вспомнили, что их коллега участвовал в становлении коллектива.

"Мы познакомились с Колей вскоре после приезда в Россию и вместе прошли первые, самые трудные шаги к большим сценам. Вместе записали знаковые альбомы "Мяу кисс ми" и "Иномарки". Коля всегда будет жить в наших сердцах как выдающийся музыкант и замечательный человек", — отметили исполнители, добавив, что Плявин был клавишником в группе с 2000 по 2006 год.

"Очень профессиональный": Экс-ударник "Би-2" поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни клавишнике Плявине

"Очень профессиональный": Экс-ударник "Би-2" поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни клавишнике Плявине

Как сообщал Лайф, окровавленное тело Николая Плявина нашёл его сын в съёмной квартире в Москве. Точная причина смерти пока не установлена, тело направлено на экспертизу. Плявину было 64 года.

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VK / Бывшие музыканты группы "Би-2"

Никита Осипов
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