В "Би-2" назвали умершего экс-клавишника группы Плявина выдающимся музыкантом

Участники "Би-2" в соцсетях выразили соболезнования в связи с кончиной экс-клавишника и ударника группы Николая Плявина. Музыканты вспомнили, что их коллега участвовал в становлении коллектива.

"Мы познакомились с Колей вскоре после приезда в Россию и вместе прошли первые, самые трудные шаги к большим сценам. Вместе записали знаковые альбомы "Мяу кисс ми" и "Иномарки". Коля всегда будет жить в наших сердцах как выдающийся музыкант и замечательный человек", — отметили исполнители, добавив, что Плявин был клавишником в группе с 2000 по 2006 год.