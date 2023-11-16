Воины-казаки взяли новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении

Противник был нейтрализован за трое суток, украинская армия в схватке с казаками лишилась 26 пехотинцев. Кроме того, бойцы казачьей бригады разобрали блиндаж, позицию РПГ-7 с боекомплектом, и лишили подразделения ВСУ наблюдательного пункта, миномётов и другого оружия.

"Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. Враг пытается манипулировать украинцами, которые приняли их за своих хозяев. Мы на своей земле находимся, выбить нас не получится, это уже не раз доказывали", — прокомментировал командир бригады с позывным Гейзер.