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Опубликовано 16 ноября 2023, 15:49

Воины-казаки взяли новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении

Шестая казачья бригада имени Платова взяла новые опорные пункты ВСУ на Северском направлении. Об этом порталу "Российское казачество" сообщило командование подразделения.

Противник был нейтрализован за трое суток, украинская армия в схватке с казаками лишилась 26 пехотинцев. Кроме того, бойцы казачьей бригады разобрали блиндаж, позицию РПГ-7 с боекомплектом, и лишили подразделения ВСУ наблюдательного пункта, миномётов и другого оружия.

Кадры работы воинов-казаков в зоне специальной военной операции. Видео © t.me/kazachestvo_ru

"Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. Враг пытается манипулировать украинцами, которые приняли их за своих хозяев. Мы на своей земле находимся, выбить нас не получится, это уже не раз доказывали", — прокомментировал командир бригады с позывным Гейзер.

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Ранее стало известно, что Союз казаков – воинов России и Зарубежья сформирует новые подразделения для СВО. Во время седьмого съезда Большого круга Николай Дьяконов был избран верховным атаманом союза на новый срок.

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t.me/kazachestvo_ru

Алексей Берковиц
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