Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 16:38

Воробьёв поддержал идею признать все подмосковные ЗАТО малыми городами

<p>Аллея космонавтов, ЗАТО Звёздный Городок. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vorobiev_live/5609" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Воробьёв</a></p>

Аллея космонавтов, ЗАТО Звёздный Городок. Обложка © Telegram / Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поддержал идею признать все закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) малыми городами. Их в Подмосковье, к слову, всего пять: Восход, Молодёжный, Звёздный Городок, Власиха и Краснознаменск. Как отметил Воробьёв, статус "посёлок городского типа", который есть практически у всех областных ЗАТО, ограничивает их развитие.

"Этот статус ограничивает города. Они не всегда могут участвовать в федеральных программах поддержки <...> Закрытая территория — это всегда пропускная система, особый статус и особое внимание", — приводит телеканал "360" его слова.

Глава Подмосковья также обратил внимание на то, что за последнее время во всех ЗАТО были реализованы масштабные проекты по ремонту и благоустройству территорий. Этого удалось добиться во многом благодаря сотрудничеству с Минобороны России. Среди важных нерешённых вопросов Воробьёв назвал модернизацию жилья, так как все военные городки строились в Подмосковье ещё в 60-х годах.

"Прессуют со всех сторон": Воробьёв пояснил, как Подмосковье развивает экспорт при санкциях

"Прессуют со всех сторон": Воробьёв пояснил, как Подмосковье развивает экспорт при санкциях

Ранее Воробьёв рассказал, что Московская область и Вьетнам запустили совместный проект в сельском хозяйстве. Его идея зародилась ещё в 2015 году.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • Региональные власти
  • Политика
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров