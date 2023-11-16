Воробьёв поддержал идею признать все подмосковные ЗАТО малыми городами

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поддержал идею признать все закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) малыми городами. Их в Подмосковье, к слову, всего пять: Восход, Молодёжный, Звёздный Городок, Власиха и Краснознаменск. Как отметил Воробьёв, статус "посёлок городского типа", который есть практически у всех областных ЗАТО, ограничивает их развитие.

"Этот статус ограничивает города. Они не всегда могут участвовать в федеральных программах поддержки <...> Закрытая территория — это всегда пропускная система, особый статус и особое внимание", — приводит телеканал "360" его слова.

Глава Подмосковья также обратил внимание на то, что за последнее время во всех ЗАТО были реализованы масштабные проекты по ремонту и благоустройству территорий. Этого удалось добиться во многом благодаря сотрудничеству с Минобороны России. Среди важных нерешённых вопросов Воробьёв назвал модернизацию жилья, так как все военные городки строились в Подмосковье ещё в 60-х годах.