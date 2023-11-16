Опрос показал, сколько россиян хранят фотографии первой любви
Kp.ru: Почти 40% россиян хранят фотографии первой любви
Фотографии своей первой любви хранят 38% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru, в котором приняли участие почти четыре тысячи человек. Респонденты поделились, что для них эти кадры прежде всего дороги как память, а кто-то добавил, что им повезло, так как они до сих пор живут вместе со своей первой любовью.
"Так она и живёт со мной уже 41 год, моя первая любовь", — признался один из участников опроса.
При этом 34% соотечественников считают, что от всех фотографий бывших нужно избавляться, чтобы не тащить за собой тот самый груз воспоминаний. К тому же это может огорчить нынешнюю вторую половинку. Ещё 27% россиян заявили, что бывшие совсем не важны для них, да и вспоминать их не хочется. Именно поэтому респонденты ответили, что не знают, сохранились ли у них где-то снимки первой любви.
Ранее Лайф рассказывал о пяти преимуществах того, чтобы остаться в хороших отношениях с бывшим партнёром. Например, польза может заключаться в том, что тот починит вашу технику или машину. А если у вас есть дети, то каждый по очереди сможет сидеть с ними. О других плюсах — подробнее в материале Лайфа.
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