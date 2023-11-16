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16 ноября, 18:08

Опрос показал, сколько россиян хранят фотографии первой любви

Kp.ru: Почти 40% россиян хранят фотографии первой любви

Фотографии своей первой любви хранят 38% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru, в котором приняли участие почти четыре тысячи человек. Респонденты поделились, что для них эти кадры прежде всего дороги как память, а кто-то добавил, что им повезло, так как они до сих пор живут вместе со своей первой любовью.

"Так она и живёт со мной уже 41 год, моя первая любовь", — признался один из участников опроса.

При этом 34% соотечественников считают, что от всех фотографий бывших нужно избавляться, чтобы не тащить за собой тот самый груз воспоминаний. К тому же это может огорчить нынешнюю вторую половинку. Ещё 27% россиян заявили, что бывшие совсем не важны для них, да и вспоминать их не хочется. Именно поэтому респонденты ответили, что не знают, сохранились ли у них где-то снимки первой любви.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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