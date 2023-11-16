Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 17:38

Раненный при стрельбе на КПП под Иерусалимом израильский военный скончался, пишут СМИ

Haaretz: Израильский солдат погиб при нападении ХАМАС на КПП под Иерусалимом

<p>Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / <a href="https://twitter.com/israelpolice" target="_blank" rel="noopener noreferrer">israelpolice</a></p>

Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice

Израильский военнослужащий, получивший ранение при нападении троих боевиков на КПП под Иерусалимом, скончался от полученных травм. Военное крыло группировки ХАМАС — Бригады аль-Кассама — уже взяло на себя ответственность за инцидент, сообщает газета Haaretz.

"Капрал Авраам Фетена скончался от ран, полученных ранее во время обстрела недалеко от Иерусалима", — пишет израильское издание.

В сообщении отмечается, что погибший — 20-летний Авраам Фетена из Хайфы. По данным израильских журналистов, он был ранен на КПП у входа в туннель, соединяющий Западный берег реки Иордан с Иерусалимом.

Как сообщал Лайф, нападение на КПП под Иерусалимом произошло днём в четверг, 16 ноября. Боевики приехали на машине и открыли огонь по военным. В результате пострадало не менее семи израильских солдат. Напавшие были застрелены полицией на месте.

Названо условие установления мира между арабскими странами и Израилем

Названо условие установления мира между арабскими странами и Израилем

Наталья Исакова
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Палестина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров