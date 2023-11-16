Раненный при стрельбе на КПП под Иерусалимом израильский военный скончался, пишут СМИ

Израильский военнослужащий, получивший ранение при нападении троих боевиков на КПП под Иерусалимом, скончался от полученных травм. Военное крыло группировки ХАМАС — Бригады аль-Кассама — уже взяло на себя ответственность за инцидент, сообщает газета Haaretz.

"Капрал Авраам Фетена скончался от ран, полученных ранее во время обстрела недалеко от Иерусалима", — пишет израильское издание.

В сообщении отмечается, что погибший — 20-летний Авраам Фетена из Хайфы. По данным израильских журналистов, он был ранен на КПП у входа в туннель, соединяющий Западный берег реки Иордан с Иерусалимом.