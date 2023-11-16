Раненный при стрельбе на КПП под Иерусалимом израильский военный скончался, пишут СМИ
Haaretz: Израильский солдат погиб при нападении ХАМАС на КПП под Иерусалимом
Кадр с КПП под Иерусалимом, где произошла стрельба. Фото © X / israelpolice
Израильский военнослужащий, получивший ранение при нападении троих боевиков на КПП под Иерусалимом, скончался от полученных травм. Военное крыло группировки ХАМАС — Бригады аль-Кассама — уже взяло на себя ответственность за инцидент, сообщает газета Haaretz.
"Капрал Авраам Фетена скончался от ран, полученных ранее во время обстрела недалеко от Иерусалима", — пишет израильское издание.
В сообщении отмечается, что погибший — 20-летний Авраам Фетена из Хайфы. По данным израильских журналистов, он был ранен на КПП у входа в туннель, соединяющий Западный берег реки Иордан с Иерусалимом.
Как сообщал Лайф, нападение на КПП под Иерусалимом произошло днём в четверг, 16 ноября. Боевики приехали на машине и открыли огонь по военным. В результате пострадало не менее семи израильских солдат. Напавшие были застрелены полицией на месте.