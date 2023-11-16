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Опубликовано 16 ноября 2023, 19:03
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Украинский пулемётчик сдался в плен ВС РФ через специальный аккаунт в Telegram

Украинский морпех, пулемётчик Николай Ягорницкий сдался в плен российским военным, когда оказался на левом берегу Днепра в Херсонской области. Причём сделал он это через специальный аккаунт в мессенджере Telegram — его адрес мужчина нашёл в разбросанных неподалёку листовках.

"Когда я переправился на левый берег, начался реальный ад. Начали нас бомбить со всего. Из артиллерии, с самолётов. Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял [одну ], зашёл в аккаунт, написал Free Soldier", — отметил Ягорницкий в беседе с РИА "Новости".

Пулемётчик добавил, что после этого российские военные помогли "сдаться правильно", чтобы ему "ничего не поранили".

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ устроили ВСУ "огненный ад" на левом берегу Днепра. Как отметил 15 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, только за два-три дня общие потери противника в районе села Крынки составили около сотни военных.

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Getty Images / Anadolu Agency

Никита Осипов
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