Украинский пулемётчик сдался в плен ВС РФ через специальный аккаунт в Telegram
Украинский морпех, пулемётчик Николай Ягорницкий сдался в плен российским военным, когда оказался на левом берегу Днепра в Херсонской области. Причём сделал он это через специальный аккаунт в мессенджере Telegram — его адрес мужчина нашёл в разбросанных неподалёку листовках.
"Когда я переправился на левый берег, начался реальный ад. Начали нас бомбить со всего. Из артиллерии, с самолётов. Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял [одну ], зашёл в аккаунт, написал Free Soldier", — отметил Ягорницкий в беседе с РИА "Новости".
Пулемётчик добавил, что после этого российские военные помогли "сдаться правильно", чтобы ему "ничего не поранили".
Ранее Лайф писал, что ВС РФ устроили ВСУ "огненный ад" на левом берегу Днепра. Как отметил 15 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, только за два-три дня общие потери противника в районе села Крынки составили около сотни военных.
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