Замглавы Буйнакска лишился кисти при взрыве гранаты

В Республике Дагестан в результате взрыва светошумовой гранаты пострадал заместитель главы Буйнакска Гамзат Османов. Как передаёт SHOT, ему оторвало кисть.

По данным телеграм-канала, во время происшествия 30-летний замглавы администрации городского округа город Буйнакск находился на цокольном этаже жилого дома. После взрыва чиновника в срочном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Экс-борец вольного стиля Гамзат Османов был участником чемпионата мира и Европы. После окончания спортивной карьеры занялся политической деятельностью.