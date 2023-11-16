Замглавы Буйнакска лишился кисти при взрыве гранаты
SHOT: Замглавы Буйнакска при взрыве светошумовой гранаты оторвало кисть
Замглавы Буйнакска Гамзат Османов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @osmanov_gamzat
В Республике Дагестан в результате взрыва светошумовой гранаты пострадал заместитель главы Буйнакска Гамзат Османов. Как передаёт SHOT, ему оторвало кисть.
По данным телеграм-канала, во время происшествия 30-летний замглавы администрации городского округа город Буйнакск находился на цокольном этаже жилого дома. После взрыва чиновника в срочном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Экс-борец вольного стиля Гамзат Османов был участником чемпионата мира и Европы. После окончания спортивной карьеры занялся политической деятельностью.
Ранее Лайф писал, что неизвестный сбросил гранату на территорию поликлиники в Петербурге. Инцидент произошёл в медучреждении на улице Кустодиева.