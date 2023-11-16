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16 ноября, 19:28

Замглавы Буйнакска лишился кисти при взрыве гранаты

SHOT: Замглавы Буйнакска при взрыве светошумовой гранаты оторвало кисть

<p>Замглавы Буйнакска Гамзат Османов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @osmanov_gamzat</p>

Замглавы Буйнакска Гамзат Османов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @osmanov_gamzat

В Республике Дагестан в результате взрыва светошумовой гранаты пострадал заместитель главы Буйнакска Гамзат Османов. Как передаёт SHOT, ему оторвало кисть.

По данным телеграм-канала, во время происшествия 30-летний замглавы администрации городского округа город Буйнакск находился на цокольном этаже жилого дома. После взрыва чиновника в срочном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Экс-борец вольного стиля Гамзат Османов был участником чемпионата мира и Европы. После окончания спортивной карьеры занялся политической деятельностью.

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Алексей Соловьёв
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