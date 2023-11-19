Международный день мужчин: В чём разница между 23 февраля и 19 ноября Международный мужской день — праздник, посвящённый роли мужчин в семье и жизни общества в целом. Когда его отмечают, зачем он нужен и в чём его отличие от 23 февраля, читайте подробнее на Life.ru. 18 ноября, 21:01 Россия гордится своими мужчинами, хотя праздник 19 ноября в стране пока не слишком популярен. Фото © Vk.com/ Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

Если есть Международный женский день, значит, должен быть и мужской? Верно! И он есть у нас.



Международный день мужчин — всемирный праздник, посвящённый сильной половине человечества. Разберёмся, когда он отмечается, зачём нужен и в чём заключается разница между ним и Днём защитника Отечества.

Когда отмечают Международный мужской день

Международный мужской день (International Men's Day, IMD) каждый год отмечается 19 ноября. Его цель — подчеркнуть важную роль мужчин в семье и обществе.

В чём разница между 23 февраля и 19 ноября

19 ноября отмечается именно Международный день мужчин, о котором в России мало кто знает, так как большинство людей ассоциируют этот день с Днём защитника Отечества, 23 Февраля. Хотя защитниками Отечества могут быть не только мужчины. Тем не менее для многих жителей страны 23 Февраля по-прежнему остаётся главным мужским праздником.

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К слову, в 1960-х годах была предложена идея использовать 23 февраля в качестве основы для празднования Международного мужского дня, но эта идея не получила широкой поддержки. Однако благодаря активной работе профессора Оастера из Университета Миссури в Канзасе в 1990 году в США были проведены первые торжественные мероприятия. Традицию празднования переняла Мальта, а затем и другие страны, после чего дата праздника была перенесена на ноябрь. Впервые Международный мужской день был отмечен 19 ноября в Тринидаде и Тобаго в 1999 году по инициативе доктора Джерома Тилуксингха, который выбрал эту дату в честь дня рождения своего отца, чтобы подчеркнуть важность авторитета отца в семье и обществе.

Зачем нужен Международный мужской день

Цель Международного мужского дня заключается в том, чтобы поднять проблему гендерной дискриминации в отношении мужчин, особенно в семье и при воспитании детей. Организаторы также стремятся привлечь внимание к сохранению здоровья мужчин как физического, так и эмоционального, и духовного благополучия, и к улучшению гендерных отношений между мужчинами и женщинами.

Как отмечают Международный день мужчин в России

В песне The Weather Girls под названием It's Raining Men говорится о том, что Бог наделил мать-природу способностью перекраивать небо, чтобы каждая женщина могла найти своего идеального мужчину. Идеальный саундтрек для 19 ноября. Видео © YouTube / The Weather Girls

Каждый год выбирается тема для празднования Международного мужского дня, часто она связана с проблемами мужского здоровья. В 2023 году основное внимание было уделено проблеме мужских самоубийств (Zero Male Suicide). Организаторы этого праздника предлагают распространять информацию о проблемах здоровья, с которыми сталкиваются мужчины.

Активисты в разных странах проводят выставки, дискуссионные столы и акции в поддержку мужчин 19 ноября. Такие мероприятия часто вызывают критику.

В России этот праздник не так популярен, поэтому обычно не проводятся большие гуляния и концерты, но некоторые компании с сотрудниками-мужчинами организуют свои собственные мероприятия. Чтобы поздравить мужчину, можно посмотреть фильмы о проблемах мужского населения, узнать больше о здоровье. Также можно навестить своих родственников мужского пола, устроить вкусный ужин и провести этот день вместе с семьёй. Главное — показать своему близкому человеку, насколько он важен для вас.

Авторы Андрей Ананьев