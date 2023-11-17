Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 21:35

Инструктор по выживанию объяснил, как не стать жертвой гор и леса

Инструктор по выживанию Ярин назвал главной ошибкой туристов переоценивание сил

Туристы теряются и погибают в походах из-за собственной невнимательности и неаккуратности. Как не стать жертвой гор и леса, рассказал инструктор по выживанию Михаил Ярин.

По его словам, отправляясь в поход, люди должны отдавать себе отчёт, что может произойти что-то непоправимое. Основной ошибкой туристов эксперт назвал переоценивание своих сил. Далеко не каждый перед походом изучает маршрут и подбирает соответствующее снаряжение, что порой приводит к абсурдным и трагическим последствиям. Ярин также призвал не возлагать никаких надежд на смартфон, потому что в сложной ситуации он подведёт первым. Рассчитывать нужно на себя и на друга, если таковой есть. Кроме того, инструктор по выживанию посоветовал поменьше рисковать.

"Ко мне идут люди практичные, которые не хотят пропадать, погибать в природной среде. Вот у них как раз риска нет. Их задача — максимально этого риска избежать. Избежать ситуаций, которые холодят кровь", — пояснил Ярин в беседе с порталом "Страсти".

Специалист также напомнил о необходимости продумывать алгоритмы действий, чтобы не сталкиваться с неприятностями. В качестве примера он привёл ситуацию из собственного опыта. Однажды после 15-километровой прогулки в горах на севере он не поленился перед сном набрать воды в 4-литровую канистру, так как предполагал, что наутро погода может испортиться и он вообще может остаться без воды. Это и спасло Ярина, когда непогода и сильный снегопад фактически заперли его на несколько дней в палатке.

Поход по горам Таджикистана обернулся для подмосковного туриста гепатитом

Поход по горам Таджикистана обернулся для подмосковного туриста гепатитом

Опасные ситуации в походе могут поджидать на каждом шагу. Так, ранее в Кавказском заповеднике в Сочи туристическая группа свернула с проложенного маршрута, после чего одна из участниц сорвалась с обрыва.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Путешествия и туризм
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров